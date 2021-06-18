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пятница, 18 июня 2021 14:55

Эксперт назвал самую большую проблему сборной Украины на Евро

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Эксперт назвал самую большую проблему сборной Украины на Евро
Евгений Левченко сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: FootBoom

Сборная Украины не может похвастаться длинной скамьей запасных на Евро-2020/21.

Андрей Шевченко не имеет возможности полноценно менять лидеров команды, считает экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко.

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"Существенная проблема - у нас нет большой скамейки запасных. Выходят ребята, особенно во втором тайме, и они не усиливают игру. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне понравилось, как мы сыграли первый тайм. Было желание, которое в последних играх чувствовалось. Снова проявили свои профессиональные качества Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко", - сказал Левченко в эфире "Футбол 1".

В последнем матче сборная Украины победила Северную Македонию - 2:1.

Команда Андрея Шевченко имеет три очка и делит второе-третье место с Австрией.

21 июня национальная команда сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00. Украине нужно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф Евро.

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