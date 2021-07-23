Экс-лидер "Динамо" будет играть за "Александрию"

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" 31-летний Сергей Рыбалка вернется в чемпионат Украины.
Рыбалка будет выступать в составе "Александрии", сообщает журналист Роман Бебех.
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Последним клубом полузащитника был турецкий "Сивасспор". В сезоне 2020/21 украинец три раза попал в заявку клуба на матч.
Последний официальный матч Рыбалка сыграл 1 сентября 2019-го, после чего пропустил год из-за травмы коленного хряща.
"Александрия" летом сменила тренера. Вместо Владимира Шарана команду возглавил наставник юношеской команды Юрий Гура.
В прошлом сезоне "Александрия" заняла девятое место и осталась без еврокубков.
Сергей Рыбалка является воспитанником "Динамо". Во времена работы Сергея Реброва был лидером команды.
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