Экс-лидер "Динамо" будет играть за "Александрию"

Сергей Рыбалка последнее время выступал в турецких клубах. Фото: Александр Попов

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" 31-летний Сергей Рыбалка вернется в чемпионат Украины.

Рыбалка будет выступать в составе "Александрии", сообщает журналист Роман Бебех.

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Последним клубом полузащитника был турецкий "Сивасспор". В сезоне 2020/21 украинец три раза попал в заявку клуба на матч.

Последний официальный матч Рыбалка сыграл 1 сентября 2019-го, после чего пропустил год из-за травмы коленного хряща.

"Александрия" летом сменила тренера. Вместо Владимира Шарана команду возглавил наставник юношеской команды Юрий Гура. В прошлом сезоне "Александрия" заняла девятое место и осталась без еврокубков. Сергей Рыбалка является воспитанником "Динамо". Во времена работы Сергея Реброва был лидером команды.