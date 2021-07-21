Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе

Эрик Рамирес должн усилить атаку "Динамо". Фото: Instagram.com/erick.ramirez24

Киевское "Динамо" близко к трансферу венесуэльского форварда 22-летнего Эрика Рамиреса.

По сообщению СМИ, динамовцы заплатят за игрока €1.75 млн клубу из Словакии "ДАК 1904". Футболист подпишет контракт с "Динамо" на пять лет.

Рамирес должно усилить атаку киевлян и составить конкуренцию в новом сезоне белорусу Ильи Шкурину на месте форварда. Основной форвард "Динамо" в прошлом сезоне Артем Беседин выбыл надолго из-за травмы, а Владислав Супряга не оправдываю ожиданий главного тренера.

Футбольный скаут Алекс Великих специально для Gazeta.ua больше тщательно рассказал о потенциальном нападающем киевлян.

Трансфер Эрика Рамиреса успех для "Динамо"?

Да. Этот переход выгоден всем сторонам. Клуб получил за небольшие деньги квалифицированного форварда. Мирча Луческу будет возможность выбора игроков в атаке и формировать молодого футболиста. А сам Рамирес возможность получить опыт в Лиге чемпионов, выступать в более сильном чемпионате, чем словацкий и развитие собственной карьеры.

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Способен этот форвард решать вопросы нападающего для "Динамо"?

При всех положительных моментах возможного трансфера Рамиреса, все же "Динамо" Киев особый клуб с историей форвардов. Клуб имевший нападающих мирового уровня - Блохин, Заваров, Шевченко, Ребров. Поэтому и требования к нападающему "Динамо" значительны. Ожидания трансфера нападающего под Лигу Чемпионов все ж таки у меня были немного выше.

Каковы его сильные и слабые стороны?

Среди положительных характеристик - умение быстро переходить от обороны в атаку благодаря правильному расположению и скорости. Умеет удерживать мяч корпусом к воротам. Помогает команде не только при игре в штрафной соперника, но и при необходимости выхода из обороны. Игрок в таком случае может либо заработать фол на себе, или сбросить мяч на вингеров. В этом компоненте он действует лучше Супряги и Шкурина. Рамирес не боится физического контакта с соперником. Имеет поставленный удар со средней дистанции, умеет пробить с обеих ног. Удачно действия головой. Несмотря на высокий рост, не является медленным, а имеет хорошую дистанционную скорость, технику и антропометрию. Эрик Рамирес похож на Луиса Адриано и Брандао Из недостатков - психологически игрок нуждается в постоянной поддержке. Особенно влиятельного на него действует отец, который был с ним в Словении и Чехии. Также чемпионат в котором он играл не является интенсивным, прессинг и контрпресинг ни были высокого уровня. Венесуэлец не конфликтен, целеустремленный, но не лидерских качеств, для нападающего может быть отрицательным фактором. Шкурин в этом компоненте его преобладает. Возможным риском может быть и жизни в большом городе со всеми его факторам.

Кто еще интересовался нападающим?

Российские, турецкие и чешские клубы.

На кого из нападающих похож Рамирес?

Луческу он должен напоминать Луиса Адриано, или даже Брандао.

Шкурин или Рамирес будет основным форвардом "Динамо" в новом сезоне?

Шансы будут иметь оба, однако Шкурин начнет как основной нападающий.

Эрик Рамирес выступает в Европе с 2017 года. Сначала играл в Чехии за "Карвин" и "Сеницю". С 2017 защищает цвета "ГАКа 1904". В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии. В составе сборной Венесуэлы провел один матч. 1 августа "Динамо" начнет новый сезон. Команда Мирчи Луческу будет принимать на НСК "Олимпийский" "Верес".