Ребров рассказал, как поддерживал Оранжевую революцию в Лондоне

У 2004 году Ребров играл за "Вест Хэм". Фото: Eurosport

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, почему поддерживал Оранжевую революцию в 2004 году.

– Многие люди в Лондоне поддерживали эту революцию. Было тяжело находиться в Лондоне и видеть, что произошло с моими людьми в Украине. Я выразил свою поддержку людям. Считаю, это важно. Это не о футболе, это моя позиция.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол – это политика. Многие футболисты более популярны в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу, – сказал Ребров.

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В качестве футболиста Ребров играл за киевское "Динамо" с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы. Впоследствии он тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 год. Последние три года Ребров работал в Венгрии с "Ференцварошем" который трижды приводил к золотым медалям.