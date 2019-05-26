Экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от выступлений в России

Тарас Михалик считает, что россияне и украинцы имеют много общего

Тарас Михалик рассказал о впечатлениях от выступлений за московский "Локомотив".

"Не смущал при переезде тот факт, что "Локомотив" тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию - это не переезд за границу все-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи "Локомотива" - вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер - Леонид Кучук и чего команда может достичь при нем.

В начале было трудно. После 7,5 лет одного футбола меня начали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай!". Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал - жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов 5 в тот период. В общем, факторов было много - поэтому не все складывалось", - цитирует Михалика пресс-служба московского клуба.

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Напомним, в свое время Тарас Михалик провел 7 лет в составе киевского "Динамо".