Экс-форварда "Днепра" из-за украинского происхождения "кинули" на трансфере

Евгений Бохашвили не смог себя найти в украинских командах. Фото: ФК "Карпаты"

Экс-форвад "Днепра" Евгений Бохашвили рассказал, что в 2016 году он был в шаге от подписания контракта с латвийской "Ригой".

По словам Бохашвили, его не взяли в команду только потому, что он украинец.

"Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в "Риге", и мне уже сказали, что будут подписывать контракт. Я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста.

Оказалось, что президент клуба не совсем положительно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб пошел на попятную. Я не мог понять, почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его.

Тогда сборы должны были быть в Дубае и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня "кинули". Меня это сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось", - сказал Бохашвили в интервью football.ua.

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Владелец "Риги" - российский предприниматель Сергей Ломакин. Евгений Бохашвили является воспитанником "Днепра", но пробиться в первую команду не смог. Играл за "Кривбасс", "Волынь", "Карпаты", "Рух", ФК "Минск", "Торпедо" Кутаиси. Сейчас выступает в Индонезии.