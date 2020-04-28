Экс-форвард "Шахтера" предлагает, чтобы чемпионат Украины доиграли в Турции

Алексей Белик провел за сборную Украины 19 матчей. Фото: УАФ

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик считает, что матчи УПЛ можно доиграть в Турции.

"Жара в Турции будет, согласен. Но это не первый раз, когда футболисты играют в таком режиме. Этим летом чемпионат Европы должен был пройти в Азербайджане, и я не думаю, что там было бы прохладно. Ситуация парадоксальная, но, если румыны готовы сыграть, а турки - принять граждан другой страны, почему нет? Если им это взаимовыгодно и румынская ассоциация готова взять на себя дополнительные расходы в 2 миллиона евро ... Это один из вариантов решения ситуации.

Я не считаю, что нам нужно свои клубы отправлять в Турцию. Но если у нас ситуация будет лучше, чем в Испании, Италии или Германии, почему бы не взять на себя такую ​​ответственность? Пусть игры и прошли бы при пустых трибунах, но мы могли бы предложить руку помощи клубам", - отметил Белик в эфире телеканала "Футбол".

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Чемпионат Украины по футболу приостановлен после 23-го тура. Лидером турнирной таблицы является "Шахтер", опережающий "Динамо" и "Зарю" на 13 очков. В УПЛ осталось сыграть еще 9 матчей.