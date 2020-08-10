Экс-чемпион мира по боксу раскритиковал Ломаченко

Хорхе Линарес не видит развития у Василия Ломаченко. Фото: gettyimages.com

Бывший чемпион мира в 3 весовых категориях Хорхе Линарес поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Линарес проиграл Ломаченко в 2018 году нокаутом в 10-м раунде. Венесуэльский боксер считает, что с тех пор украинец не стал сильнее.

"Это очень опасный бой для Ломаченко, очень опасный. У Теофимо есть мощь, он - сложный парень со сложным стилем. Но, послушайте, Теофимо не такой, как я, он не настолько быстр. Также я не думаю, что у него высокий боксерский IQ. Он просто хочет убить его, вот и все.

Я думаю, что это непростой бой и для Лопеса, потому что Ломаченко очень умный. Также он быстрый и сложный оппонент. Но он не будет таким, каким был в нашем бою. Ломаченко другой, он не проделал большую работу после нашего поединка. Он уже не тот, может, потому что старый.

2 года прошло. Или поднимайся, или убирайся. Ломаченко тренируется всю свою жизнь. Или Ломаченко поднимется еще выше, или у него будет спад", - сказал Линарес в комментарии YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 3 октября.