Его называют новым Шевченко. Что нужно знать об открытии этого сезона в Серии А Кшиштофа Пйонтека

В гонке бомбардиров Серии А Пйонтек отстает от Роналдо всего на один мяч. Фото: Sportbox

23-летний поляк Кшиштоф Пйонтек зимой сменил "Дженоа" на "Милан". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. В 7 матчах за новую команду Пйонтек забил 7 голов. К этому забил 13 мячей за "Дженоа" в 20 матчах этого сезона. Это очень хороший показатель для форварда.

Начинал свою карьеру Пйонтек команде из родного города "Лехи". Затем перешел к Загламбе Люблин, где дебютировал в "Экстракласе". В 2016 году перешел в "Краковии", откуда в 2018 году перебрался в итальянский "Дженоа" за 4. 5 миллиона евро.



"Всем сегодняшним лучшим бомбардиром" Экстракласы "за тридцать лет. Это во многом объясняет реалии польского футбола. Лучшие молодые игроки едут в более сильных чемпионатов. Клубы им не противоречат в этом. Наоборот, пытаются заработать на переходах игроков. Польская футбольная агентство "Фабрика футбола" имеет очень серьезные связи в Италии. Особенно на уровне середняков. Поэтому совершенно неудивительно, что Пйонтек попал в Италию - говорит 38-летний директор польской футбольной агентства "Footbal Revolution" Михал Глински. "

Пйонтек попал в Италию благодаря связям агентов



Проблема забивного форварда для "Милана" актуальна уже не один сезон. В последнее забивным форвардом был наш Андрей Шевченко. Руководство "Милана" пыталось найти различные варианты, но каждый из нападающих не мог себя показать на "Сан - Сиро".



б"Собственно, в Италии еще не решили, на кого похож Пйонтек - Шевченко, Марко Ван Бастена или Филиппо Индзаги. - говорит обозреватель зарубежного футболу сайта "ua-football.com" Леон Вургафт.-С украинцем его роднит чрезвычайная скромность и сосредоточенность на футболе. Его абсолютно не интересуют пиар, имидж, модные вечеринки. Он правильно питается, много работает над физической формой, заявляет, что не играет в видеоигры, поскольку они утомляют, а за два дня до матча включает режим покоя. К тому же, в штрафной он умеет все - замкнуть передачу в одно касание с неудобной позиции, убрать защитника и положить в угол, справиться с вратарем. Согласно словам главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо, он живет для гола и уверен, что забьет что матча, с любой позиции и любому сопернику. А сочетание всех вышеназванных качеств обещают замечательную карьеру. "

Италии еще не решили, на кого похож Пйонтек - Шевченко, Марко Ван Бастена или Филиппо Индзаги



Сможет ли Пйонтек стать новым Шевченко для "Милана"? Достичь таких больших успехов в футболе? Ответа пока давать очень рано.



Шевченко значительно лучше него за пределами штрафной. Поляк почти не способен протянуть мяч на 15-20 метров, не так эффективно помогает полузащитникам в глубине поля. Гаттузо также говорит о том, что на тренировках Кшиштоф скучает в ожидании только на матчей. А это в будущем может помешать. К тому же, Шевченко присоединился к команде чемпионов, Пйонтек вынужден тянуть кризисную команду вверх. И главное испытание - рутиной, вторым сезоном - еще впереди. Поэтому рано делать выводы - заключает Вургафта.

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