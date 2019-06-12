"Единственное, что получилось у итальянцев против Украины, – прекрасно исполнить гимн" – польская пресса

Судьбу победителя матча решили судьи на последней добавленной минуте

Хозяева молодежного чемпионата мира - поляки проанализировали вчерашний матч полуфинала молодежного Кубка мира между сборными Украины и Италии. Украинцы победили - 1:0 и будут играть в финале.

"В свое время был такой фильм: "Джузеппе в Варшаве". Военная комедия, где главный герой, итальянский солдат, находившийся в Польше по дороге с восточного фронта. Здесь ему понравилось так, что он остался надолго. Национальная сборная Италии U-20 также должна быть в Польше недолго, но каким-то чудом дошла до полуфинала. А уже там украинцы окончательно закопали итальянские винтовки пишет przegladsportowy.pl.

"В 19:17 Джанлука Скамакка был самым счастливым человеком на свете. На третьей минуте добавленного времени полуфинала он сравнял счет после великолепного выстрела с полуоборота. До сих пор Скамакка не забил ни одного гола на турнире. А тут нашел заброшенную винтовку.

А уже в 19:19 в центре поля стоял самый печальный человек в мире - Джанлука Скамакка. После анализа VAR арбитр не засчитал взятия ворот. В сердцах со скамейки запасных Италии кто-то бросил на поле пару шлепанцев.

Итальянцы, которые в прошлом году выиграли второе место в Европе U-19 были последними футболистами из традиционных футбольных держав, которые добрались до ТОП-8 Чемпионата мира U-20. По дороге они имели дело с противниками из разных континентов, которые представляли разные стили. Украинцы удивили их собственным оружием. Глубоко окопались на своей половине, отдали инициативу Италии, и в то же время именно украинцы были более опасными. Взгляд на статистику во время перерыва: 8 номинальных выстрелов Украины, 2 - Италии. Долгое время лучшей итальянской акцией было хоровое исполнение национального гимна перед матчем.

Вратарь Андрей Лунин, по которому украинцы специально отправили самолет, чтобы вернуть его с взрослой команды (утром он уже прогуливался с командой в Гданьске), только за последние 20 минут матча имел больше возможностей проявить себя. Тогда итальянцам пришлось атаковать, потому что проиграли 0:1. Алессандро Плиззари вытащил м мяч из сетки после удара Сергея Булецы. Полузащитник киевского "Динамо" - тот, кто забил первый гол на этом турнире в Украине (2:1 с США) стал автором этого мяча, который проложил дорогу в финал. Он был самым расторопным в штрафной и использовал прострел Ефима Конопли.

"Свежая кровь" пришла через несколько минут, когда вышел Владислав Супряга. Он мог лишить итальянцев остатков надежды, но выйдя один на один с голкипером, загнал себя в сторону и не попал с острого угла.

Автор трех мячей на турнире Денис Попов был гораздо более эффективным, чем Супряга, но у него не останется доброй памяти о матче с Италией. Денис даже не должен был выходить на поле, потому что после жестокого фола в столкновении с колумбийцем получил травму левой голени. Однако медицинский персонал сделал все, чтобы подготовить его. Однако Попов не оставался на поле 90 минут. За 15 минут до конца Денис получил вторую желтую карточку и не появится в финале. Он будет наблюдать за своими друзьями с трибун. Так же как в Гдыне, наблюдал Георгий Цитаишвили. Несмотря на отсутствие основного полузащитника, украинцы были ближе к 2:0, чем итальянцы к 1:1. Кащук попал в перекладину после капитального выстрела.

Часы тикали и, в отличие от титульного персонажа фильма в 1964-м, итальянцы не нашли своих ружей. Они будут играть в пятницу за третье место, а в субботу перед финалом в Лодзи другие люди будут петь национальный гимн Украины.

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