"Единственное, что получилось у итальянцев против Украины, – прекрасно исполнить гимн" – польская пресса

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 3960
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 540
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1692
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 576
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2448
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4887
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 432
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1944
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4636
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43635
Фото
Все фото
16
10
10
15
8
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Видео
Все видео
Украина победила Италию и вышла в финал молодежного Кубка мира
Украина победила Италию и вышла в финал молодежного Кубка мира
16-летний форвард "Реала" забил в ворота "Барселоны" с центра поля
16-летний форвард "Реала" забил в ворота "Барселоны" с центра поля
Украина минимально обыграла Лксембург
Украина минимально обыграла Лксембург
Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом
Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом
Что едят игроки сборной Украины
Что едят игроки сборной Украины
Интервью
1/5
Наше культурное наследие до сих пор безмолвно - Игорь Пошивайло
Наше культурное наследие до сих пор безмолвно - Игорь Пошивайло
Просмотров: 27
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2880
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5067
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 558
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1251
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 12:15

"Единственное, что получилось у итальянцев против Украины, – прекрасно исполнить гимн" – польская пресса

  Комментировать
&quot;Единственное, что получилось у итальянцев против Украины, – прекрасно исполнить гимн&quot; – польская пресса
Судьбу победителя матча решили судьи на последней добавленной минуте

Хозяева молодежного чемпионата мира - поляки проанализировали вчерашний матч полуфинала молодежного Кубка мира между сборными Украины и Италии. Украинцы победили - 1:0 и будут играть в финале.

"В свое время был такой фильм: "Джузеппе в Варшаве". Военная комедия, где главный герой, итальянский солдат, находившийся в Польше по дороге с восточного фронта. Здесь ему понравилось так, что он остался надолго. Национальная сборная Италии U-20 также должна быть в Польше недолго, но каким-то чудом дошла до полуфинала. А уже там украинцы окончательно закопали итальянские винтовки пишет przegladsportowy.pl.

"В 19:17 Джанлука Скамакка был самым счастливым человеком на свете. На третьей минуте добавленного времени полуфинала он сравнял счет после великолепного выстрела с полуоборота. До сих пор Скамакка не забил ни одного гола на турнире. А тут нашел заброшенную винтовку.

А уже в 19:19 в центре поля стоял самый печальный человек в мире - Джанлука Скамакка. После анализа VAR арбитр не засчитал взятия ворот. В сердцах со скамейки запасных Италии кто-то бросил на поле пару шлепанцев.

Итальянцы, которые в прошлом году выиграли второе место в Европе U-19 были последними футболистами из традиционных футбольных держав, которые добрались до ТОП-8 Чемпионата мира U-20. По дороге они имели дело с противниками из разных континентов, которые представляли разные стили. Украинцы удивили их собственным оружием. Глубоко окопались на своей половине, отдали инициативу Италии, и в то же время именно украинцы были более опасными. Взгляд на статистику во время перерыва: 8 номинальных выстрелов Украины, 2 - Италии. Долгое время лучшей итальянской акцией было хоровое исполнение национального гимна перед матчем.

Вратарь Андрей Лунин, по которому украинцы специально отправили самолет, чтобы вернуть его с взрослой команды (утром он уже прогуливался с командой в Гданьске), только за последние 20 минут матча имел больше возможностей проявить себя. Тогда итальянцам пришлось атаковать, потому что проиграли 0:1. Алессандро Плиззари вытащил м мяч из сетки после удара Сергея Булецы. Полузащитник киевского "Динамо" - тот, кто забил первый гол на этом турнире в Украине (2:1 с США) стал автором этого мяча, который проложил дорогу в финал. Он был самым расторопным в штрафной и использовал прострел Ефима Конопли.

"Свежая кровь" пришла через несколько минут, когда вышел Владислав Супряга. Он мог лишить итальянцев остатков надежды, но выйдя один на один с голкипером, загнал себя в сторону и не попал с острого угла.

Автор трех мячей на турнире Денис Попов был гораздо более эффективным, чем Супряга, но у него не останется доброй памяти о матче с Италией. Денис даже не должен был выходить на поле, потому что после жестокого фола в столкновении с колумбийцем получил травму левой голени. Однако медицинский персонал сделал все, чтобы подготовить его. Однако Попов не оставался на поле 90 минут. За 15 минут до конца Денис получил вторую желтую карточку и не появится в финале. Он будет наблюдать за своими друзьями с трибун. Так же как в Гдыне, наблюдал Георгий Цитаишвили. Несмотря на отсутствие основного полузащитника, украинцы были ближе к 2:0, чем итальянцы к 1:1. Кащук попал в перекладину после капитального выстрела.

Часы тикали и, в отличие от титульного персонажа фильма в 1964-м, итальянцы не нашли своих ружей. Они будут играть в пятницу за третье место, а в субботу перед финалом в Лодзи другие люди будут петь национальный гимн Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хорошо, что судья попался справедливый" – Петраков

В финале сборная Украины сыграет со сборной Южной Кореи

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Единственное, что получилось у итальянцев против Украины, – прекрасно исполнить гимн" – польская пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 77798
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 52024
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 47701
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 28101
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 27784
Спорт
"Шахтер" готовится к пополнению. Что известно о новичке Артуре
"Шахтер" готовится к пополнению. Что известно о новичке Артуре Просмотров: 324
"Несколько клубов хотят купить у "Динамо" Попова" – скаут
"Несколько клубов хотят купить у "Динамо" Попова" – скаут Просмотров: 549
Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира Просмотров: 333
"Хорошо, что судья попался справедливый" – Петраков
"Хорошо, что судья попался справедливый" – Петраков Просмотров: 594
"Динамо" хочет подписать игрока сборной Люксембурга
"Динамо" хочет подписать игрока сборной Люксембурга Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
37
Партии показали первые десятки своих списков
36
Приходько идет на выборы
21
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
18
Тимошенко показала пополнение в семье
8
Ярош вступился за Зеленского
Голосов: 169
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua