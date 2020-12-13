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воскресенье, 13 декабря 2020 11:58

Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик

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Прошлой ночью 31-летний британец Энтони Джошуа успешно защитил три чемпионских титула в супертяжелом весе. На "Уэмбли" в Лондоне он нокаутировал в 9-м раунде стойкого болгарского претендента Кубрата Пулева, 39 лет. Следующим соперником Джошуа может стать украинец Александр Усик. А может и не стать. Gazeta.ua анализирует ситуацию, которая сложилась в хэвивейте.

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Непростая победа

Пулев - очень характерный, крепкий боксер. В 2014 году он заставил изрядно понервничать поклонников Владимира Кличко, когда в немецком Гамбурге до пятого раунда оказывал ему отчаянное сопротивление. На бой с Джошуа тоже выходил как на войну. Он трижды побывал в нокдауне, но каждый раз поднимался и продолжал воевать. Имел успешные эпизоды, но его ударам не хватало мощности чтобы в этот вечер остановить фаворита. После четвертого падения в девятом раунде Пулев подняться вовремя уже не смог - нокаут. Вскоре после объявления победителя, его поздравил присутствовавший на поединке непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший - один из лучших боксеров в истории.

Джошуа настроен на бой за "абсолюта"

В послематчевом интервью Джошуа заявил, что хочет встретиться с тем, у кого есть пояс.

- Если это Тайсон Фьюри, пусть будет Тайсон Фьюри, - сказал Энтони.

Ответа чемпиона мира по версии WBC, британца Тайсона Фьюри долго ждать не пришлось.

- Джошуа, ты об ... ся в прямом эфире, - сказал Тайсон в видеообращении в соцсети. - Я хочу драться с тобой. Хочу драться с тобой в следующем бою. Нокаутирую тебя за три раунда.

Менеджер Джошуа Эдди Хирн пообещал на следующий день начать переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.

- Это единственный большой бой в спорте сегодня и крупнейшее событие в истории британского бокса, - отметил Хирный.

Главным препятствием является Усик

Украинский боксер Александр Усик в 2016-2018 годах провел шесть успешных защит титула WBO в первом тяжелом весе и после перехода в супертяжелую категорию получил первую строчку в рейтинге этой организации и статус обязательного претендента на титул. В этом статусе он уже полтора года - с июня 2019-му. И после того, как Джошуа выполнил свои обязательства перед официальным претендентом по версии IBF Пулевым, теперь очередь Усика воспользоваться своим чемпионским шансом.

Многое будет зависеть от позиции WBO

Усик не хочет пропускать своей очереди

Позиция крымчанина четкая: или пусть Джошуа боксирует с ним уже в следующем бою, или пусть оставляет титул WBO вакантным. И тогда Усик поборется за него с другим претендентом. На "отступные" Александр пока не соглашается, или "набивает" их размер. Теперь многое будет зависеть от позиции WBO. Что в данной ситуации будет приоритетным - санкционирование объединительного боя с огромными финансовыми доходами и колоссальным интересом к нему публики или защита права своего обязательного претендента на чемпионский бой.

Как может разрешиться эта ситуация

Понятно, что для Джошуа и Фьюри важно чтобы на кону в их поединке стояли все четыре чемпионских пояса и он имел статус боя за звание абсолютного чемпиона мира. Так он оставит более весомый след в истории и в таком формате он будет иметь самую крутую "обложку". Компромиссным вариантом могут быть немалые "отступные" для Усика, который пропустит свою очередь, дав провести бой Джошуа - Фьюри. Но при условии, что сразу после боя Джошуа оставит титул WBO вакантным. Еще одним вариантом промоутерских переговоров может быть договоренность, что Джошуа и Фьюри встретятся за звание "абсолюта", а в это время первый номер рейтинга WBO Усик проведет бой со вторым номером рейтинга, британцем Джо Джойсом за титул "временного" чемпиона, который в перспективе - после встреча Джошуа с Фьюри - станет полноценным. Ну или победитель боя Усик - Джойс получит "железные" гарантии, что уже в следующем бою поборется за звание абсолютного чемпиона с победителем боя Джошуа - Фьюри. Меньше всего в этой ситуации верится в то, что Джошуа в следующем поединке отдаст предпочтение встречи с Усиком перед перспективой проведения мегафайта с Фьюри. Даже если ради него придется отказаться от одного из своих титулов.

Джошуа и Пулев имеют общего соперника в карьере - Владимира Кличко. В ноября 2014 года украинец нокаутировал болгарина в 5 раунде, а в апреле 2017 года проиграл британцу техническим нокаутом в 11 раунде.

Автор: Василий Танкевич
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