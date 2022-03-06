Джошуа нашел нового тренера

Энтони Джошуа потерял три чемпионских пояса. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа определился с новым главным тренером.

Штаб британского боксера возглавит Анхель Фернандес, работавший помощником главного тренера Роба Маккракена.

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"Сейчас я работаю с Анхелом. Он находится в Лондоне. Фернандес и так был в моем лагере три последних года. Он был со мной перед тремя последними титульными боями. Да, он будет моим главным тренером", – сказал Джошуа в комментарии Bad Left Hook.

Осенью 2021 года Джошуа потерял три чемпионских пояса в супертяжелом весе проиграв украинцу Александру Усику. Реванш между боксерами должен был пройти в первой половине 2022 года.