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воскресенье, 06 марта 2022 13:35

Джошуа нашел нового тренера

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Джошуа нашел нового тренера
Энтони Джошуа потерял три чемпионских пояса. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа определился с новым главным тренером.

Штаб британского боксера возглавит Анхель Фернандес, работавший помощником главного тренера Роба Маккракена.

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"Сейчас я работаю с Анхелом. Он находится в Лондоне. Фернандес и так был в моем лагере три последних года. Он был со мной перед тремя последними титульными боями. Да, он будет моим главным тренером", – сказал Джошуа в комментарии Bad Left Hook.

Осенью 2021 года Джошуа потерял три чемпионских пояса в супертяжелом весе проиграв украинцу Александру Усику. Реванш между боксерами должен был пройти в первой половине 2022 года.

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