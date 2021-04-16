Джошуа и Фьюри договорились о чемпионском бое

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали все детали поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Теперь боксерам нужно скрепить договоренности своими подписями, рассказал промоутер Эдди Хирн.

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"Обе стороны, Джошуа и Фьюри, согласовали место проведения боя. Выбрали один из вариантов. Так что осталось только подписать и все объявить".

Приятно сказать, что у нас было отличное предложение и оба боксера с ним согласились. Вчера удалось пообщаться с Фьюри, все прекрасно. Скоро объявим место и дату.

Бой стопроцентно состоится летом. Никто не хочет ждать конца года. В конце года должен состояться реванш", - заявил Хирн в комментарии Sky Sports.

Тайон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт сразу на 2 поединка. Боксеры хотят провести оба боя в 2021 году.

По сообщению СМИ, 1-й бой состоится в Саудовской Аравии в июле.