Джошуа готов взять деньги, чтобы не драться с Усиком – промоутер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от реванша против Александра Усика.

Промоутер украинца Александра Красюк считает, что при определенных обстоятельствах можна провести бой Усик – Фьюри, который определит абсолютного чемпиона.

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"Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, идут со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он имеет уважение к супертяжелому дивизиону и готов разрешить провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет верным и Джошуа позволит это сделать", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.