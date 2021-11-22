"Перееду как грузовик" - Фьюри запугивает Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе над обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком.

По словам британца, у Усика нет нужной антропометрии для супертяжелой категории.

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"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером ( из-за малых габаритов Усика -Gazeta.ua.) и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, как грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и перееду его снова. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький", - сказал Фьюри в комментарии Fightnews.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года. Тайсон Фьюри в последнем поединке нокаутировал Деонтая Вайндлера. Следующий соперник британца пока неизвестен.