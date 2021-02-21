Джокович вынес россиянина в финале Australian Open

Новак Джокович выиграл Australian Open в третий раз подряд. Фото: Reuters

Сербский теннисист 33-летний Новак Джокович выиграл открытый чемпионат Австралии – 2021. В финальном поединке он "разбил" на восемь лет младшего россиянина Даниила Медведева – 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович стал девятикратным победителем турнира. Он никогда не проигрывал, если доходил в нем по крайней мере до полуфинала. Однако и Медведев выиграл 20 матчей подряд, а в последних трех личных встречах из четырех побеждал Джоковича.

Сила россиянина была настолько большой, что его поставили практически на один уровень с признанным фаворитом турнира. Однако в пятисетовых поединках, а именно такой формат еще сохраняется на Шлемах, Медведев ничего не мог противопоставить сопернику. Два года назад менее опытный и выносливый Медведев проиграл Джоковичу в четырех партиях. Сегодня - в трех.

Сила россиянина была настолько большой, что его поставили практически на один уровень с признанным фаворитом турнира. Однако в пятисетовых поединках, а именно такой формат еще сохраняется на Шлемах, Медведев ничего не мог противопоставить сопернику

Все потому, что Новак был сконцентрирован с первого и до последнего мгновения матча, который длился час и 53 минуты. Он провалил только пятый гейм первого сета, когда отдал свою подачу. Но в целом очень хорошо играл на приеме, в начале матча сокращал розыгрыши, в которых младший соперник чувствовал себя увереннее, а затем, когда выбил Медведева из психологической колеи, "согласился" на обмен ударами. У Джоковича хорошо работала подача – следствие работы с тренером Гораном Иванишевичем, для которого это первый полноценный Шлем в роли тренера.

Новак Джокович – 18-кратный победитель турниров Большого Шлема. У его вечных соперников, швейцарца Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, из Испании, по 20 подобных титулов. Следующий турнир стартует 23 мая – "Ролан Гаррос", грунтовый Шлем, который проходит в Париже.

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У женщин турнир выиграла 23-летняя Наоми Осака из Японии. В финальном матче они обыграла американку Дженифер Бреди - 6:4, 6:3. Осака - четырехкратная победительница "Шлемов": по два раза она выигрывала чемпионаты Австралии и США.