Джокович оставил автограф на животе беременной

Новак Джокович выиграл Australian Open левятый раз. Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Australian Open принял участие в фотосессии, которая проходила на одном из пляжей Мельбурна. Там Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем раздал автографы. Одна из поклонниц теннисиста попросила расписаться у неё на животе. Девушка была беременна.

В финале турнира "Большого шлема" серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный 9-й раз выиграл Australian Open.

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Новак выиграл уже 18-й турнир "Большого шлема". Рекордсменами по данному показателю являются испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Они выиграли по 20 "мэйджоров".