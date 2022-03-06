Джокович готов помогать Украине

Легендарный теннисист Новак Джокович готов помочь Украине.
Украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал часть переписки со второй ракеткой мира.
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"Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях? Думаю о тебе. Надеюсь, скоро все закончится. Пожалуйста, дай знать, каким образом можно направить помощь. Финансовую поддержку и любую вообще", – написал Джокович.
Стаховский поблагодарил сербского теннисиста и сообщил, что находится в Киеве. В посте со скрином переписки Сергей написал: "Спасибо за поддержку. Украина благодарна".
Ранее украинец писал, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль "промолчали" на призыв помочь Украине.
Джокович занимает второе место в мировом рейтинге. В прошлом сезоне он выиграл три из четырех "шлемов" сезона.
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