Украинская биатлонистка 30-летняя Юлия Джима завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону.
В итальянском Антгольце состоялась женская индивидуальная гонка в рамках 7-го этапа Кубка мира.
Джима закрыла все 20 мишеней и заняла 2-е место. Победительницей стала австрийка Лиге Терезе Хаузер. Замкнула тройку призеров француженка Анаис Шевалье-Буше.
Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная с одним промахом заняла 16-е место. Валентина Семеренко показала 28-й итоговый время, а Дарья Блашко не попала даже в топ-50.
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Следующий этап Кубка мира по биатлону среди женщин состоится 23 января.
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