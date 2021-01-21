Юлия Джима прошла дистанцию без промахов. biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка 30-летняя Юлия Джима завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону.

В итальянском Антгольце состоялась женская индивидуальная гонка в рамках 7-го этапа Кубка мира.

Джима закрыла все 20 мишеней и заняла 2-е место. Победительницей стала австрийка Лиге Терезе Хаузер. Замкнула тройку призеров француженка Анаис Шевалье-Буше.

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная с одним промахом заняла 16-е место. Валентина Семеренко показала 28-й итоговый время, а Дарья Блашко не попала даже в топ-50.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону среди женщин состоится 23 января.