Пидручный пропустит чемпионат Европы по биатлону

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат Европы.
Пидручный хочет взять паузу на отдых, чтобы лучше подготовиться к этапам Кубка мира, информирует Xsport.
"После Антхольца буду готовиться к Кубка мира. На чемпионат Европы не собираюсь ехать. Чтобы там не было, буду готовиться к Кубка мира. Европа не входит в мои планы подготовки к чемпионату мира", - сказал Пидручный.
На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце 21-24 января биатлонистов ждет индивидуальная гонка, масс-старт и классическая эстафета.
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Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 27 по 31 января.
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