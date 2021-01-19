Пидручный пропустит чемпионат Европы по биатлону

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат Европы.

Пидручный хочет взять паузу на отдых, чтобы лучше подготовиться к этапам Кубка мира, информирует Xsport.

"После Антхольца буду готовиться к Кубка мира. На чемпионат Европы не собираюсь ехать. Чтобы там не было, буду готовиться к Кубка мира. Европа не входит в мои планы подготовки к чемпионату мира", - сказал Пидручный.

На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце 21-24 января биатлонистов ждет индивидуальная гонка, масс-старт и классическая эстафета.

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Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 27 по 31 января.