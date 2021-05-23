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вторник, 25 мая 2021 11:09

Джесси Оуэнс побил четыре мировых рекорда за два часа

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Джесси Оуэнс побил четыре мировых рекорда за два часа
Джесси Оуэнс и Лутц Лонг. Фото: vikipedia.org

25 мая 1935 американский бегун 22-летний Джесси Оуэнс установил 4 мировых рекорда - в беге на 100 метров, 220 ярдов, 220 ярдов с барьерами и прыжках в длину.

Будущий рекордсмен родился в многодетной семье. Родители имели трех дочерей и семь сыновей. Семья проживала в Алабаме, но потом уехала в Кливленд.

С детства будущий чемпион тяжело работал: разносил товары, грузил, ремонтировал обувь. В 14 лет на уроке физкультуры пробежал 220 ярдов (201 м) по 22,9 с. Впоследствии в 43-летнем возрасте легко повторил этот результат. 15-летним пробежал стометровку за 10,8 с и прыгнул в длину на 7 м 61 см.

Джесси хорошо играл в бейсбол, американский футбол и был капитаном баскетбольной команды. 25 мая 1935 в течение двух часов побил мировой рекорд в беге на 100 м (10,2), 220 ярдов (20,3), 220 ярдов с барьерами (22,6) и прыжках в длину - 8 м 13 см.

1936 поехал на Олимпиаду в Берлин, где стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Выиграл забеги на 100 и 200 м, эстафету 4 × 100 метров и прыжки в длину. В каждой дисциплине установил олимпийский рекорд.

О четвертой золотой медали стоит упомянуть отдельно, поскольку она оказалась "внеплановой". Дело в том, что организаторы Олимпиады требовали исключить из эстафетной команды США двух спринтеров еврейского происхождения - Марти Гликмана и Сэма Столлера. Американцы не стали отрицать, и Оуэнс занял одно из освободившихся мест.

Джесси потом признавался, что был не рад "четвертой" победе, несмотря на установленный мировой рекорд.

Победа Оуэнса разозлила Адольфа Гитлера. Он отказался вручать медаль чернокожему. МОК даже сделал замечание фюреру. Мол, или вы вручаете награды всем, или никому. Тогдашний лидер Германии выбрал последний вариант.

- Я не обижаюсь на Гитлера, - сказал впоследствии чемпион. - Куда больше меня оскорбили Рузвельт и Трумэн, не прислали даже поздравительной телеграммы.

Но официальный прием в честь состоялся. Джесси Оуэнс поднялся грузовым лифтом в отель "Уолдорф Астория". Говорил, что сделал так, опасаясь расистов. В 23 года он оставил университет. Чтобы заработать денег для многочисленной семьи соглашался на глупые предложения: бегал против скаковых лошадей, собак и кенгуру. После войны ФБР обвинила чемпиона по связям с коммунистами, но впоследствии извинилась.

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Джесси Оуэнс умер 1980 года, не дожив до 67 лет. Причина - рак легких. Знаменитый спортсмен ежедневно выкуривал по пачке сигарет.

Автор: Юрий Стригун
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