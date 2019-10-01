"Джервонта побьет Ломаченко" – промоутер американца

Девис слишком уверен в победе над Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО) готов драться с Василием Ломаченко.

Об этом пишет 24boxing.com.ua

"Ломаченко - невероятный боксер, но у него нет шансов в бою с Дэвисом. Джервонта сможет победить всех в легкой весовой категории. Абсолютно всех. Не хочу раскрывать наш потенциальный план на этот бой, но победа будет за нами.

В своих прошлых боях ему даже не нужно было раскрывать весь свой потенциал. Все, что вы до этого видели - как он отправлял людей спать ", - заявил промоутер Дэвиса Леонард Эллерби.

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Ломаченко несколько раз говорил, что бой, против Джервонты Дэвиса будет ему интересен.