"Дженоа" официально уволил Шевченко

Андрей Шевченко остался без работы. Фото: Gettyimages.com

Андрей Шевченко уволен с должности главного тренера "Дженоа".

Об этом итальянский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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"Клуб благодарит тренера и его тренерский штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в официальном заявлении.

Временно командой будет руководить Абдулай Конко, помогать ему будет Роберто Мургита.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. Под его руководством команда победила только однажды в 11-ти матчах. В рамках Серии A украинский специалист трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. Последним для Шевченко во главе "Дженоа" стал поединок против "Милана", где его подопечные были близки к сенсации.