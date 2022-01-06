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четверг, 06 января 2022 19:47

"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби

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&quot;Дженоа&quot; не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

В матче 20-го тура чемпионате Италии "Дженоа" в гостях сыграл в ничью с "Сассуоло" -1:1.

Что нужно знать о матче на стадионе "Мапеи"?

Возвращение Шевченко. Украинский тренер смог выздороветь от коронавируса и руководил командой из лавки запасных.

Кадровые проблемы "Сассуоло". Хозяева по разным причинам не могли рассчитывать на десять игроков команды. Алессио Дионизи не имел возможности усилить игру. "Дженоа" остался без капитана Доминик Кришито. Ведущего опорника Николы Ровеллу.

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Удачный старт "Дженоа". Команда Шевченко первые минут десять полностью контролировала ход событий на поле и забила закономерный гол.

Красивый мяч Дестро. Форвард "Дженоа" элегантно пяткой переправил мяч в ворота "Сассуоло".

Доминирование хозяев. "Сассуоло" обладал полным игровым и территориальным преимуществом. "Дженоа" играл вторым номером от обороны.

"Дженоа" полностью обыграла соперника в первые десять минут матча

Слабая игра команды Шевченко в атаке. За весь матч "грифоны" были пассивны в атаке. Были только моменты в начале встречи.

"Дженоа" повезло. "Если еще в первом тайме команда Шевченко надежно сыграла в обороне и ничего не дала создать сопернику, то после перерыва "Сассуло" имел все шансы одерживать победу. Не хватило реализации. Хозяева имели кадровые проблемы, поэтому не смогли дожать соперника".

Отсутствие перемен от Шевченко. "Дженоа" мало чем отличается после Нового года. "Грифоны" продолжают делать ставку на оборону и имеют проблемы в нападении.

После ничьи "Дженоа" опуститься на 19 место в Серии А. Команда Шевченко имеет в своем активе 12 очков. В следующем туре "грифоны" сыграют дома против "Специи" Виктор Коваленко. Игра состоится 9 января. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В предыдущем туре команда Шевченко дома сыграла вничью с "Аталантой" – 0:0.

"Сассуоло" в сезонах 2019/21 возглавлял наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Автор: Сергей Тищенко
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