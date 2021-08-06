Две украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады

Кристина Пограничная поборется за медали. Фото: Riinufoto

Украинские гимнастки 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко вышли в финал Олимпиады в многоборье в художественной гимнастике.

В финал выходили 10 лучших спортсменок.

Украинки показали девятый и 10-й результат соответственно.

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Финал состоится 7 августа, начало в 09:20 за киевским временем.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей - одну золотую, три серебряных и девять бронзовых наград.