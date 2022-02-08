"Два дня снился незабитый пенальти России. Мне теперь с этим жить" - капитан сборной Украины

Петр Шотурма выступает за херсонский "Продэксим". Фото: УАФ

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о нереализованном пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России при счете 2:3.

На последних секундах игры Шотурма не смог сравнять счет в матче.

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"Как капитан взял на себя ответственность - удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу, представил, сколько болельщиков за моей спиной. Конечно, хотел забить. Эта возможность уже на всю жизнь - я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось. Поэтому приношу извинения болельщикам - мне теперь с этим жить.

Это еще один шаг в моей жизни. Мне много писали слова поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал: пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть. За это Евро мы стали сильнее", - цитирует Шотурму в комментарии Tribuna.com.

Сборная Украины заняла на Евро по футзалу четвертое место. В матче за бронзовые награды украинцы проиграли Испании 1:4. Победителем турнира стала команда Португалии, победившая россиян в финале 4:2.