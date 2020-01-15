"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев

Донецкий "Шахтер" - чемпион Украины и лидер нынешнего сезона. В 1/8 финала Лиги чемпионов дончане пробиться не смогли. Сыграют против "Бенфики" в 1/16 Лиги Европы.

Состояние дел в клубе оценивает его бывший нападающий, 63-летний Виктор Грачев.

- "Шахтер" опоздал со сменой поколений. Война, переезд в другой город, налаживание быта в нем, постоянные перелеты немного сбили команду с ритма, - говорит эксперт. - К тому же выпало поколения Дентиньо, Веллингтона Нема, частично - Алана Патрика. Однако сейчас клуб активно начал наверстывать упущенное. Я думал, что в связи со сменой поколений у дончан выпадет два года, а сейчас вижу, что вполне можно обойтись одним. Тренеры и менеджмент клуба сделали все необходимое, чтобы заретушировать пробоину, подготовить новых лидеров и продолжать движение вверх.

"Шахтер" третий год подряд почти не чувствует внутренней конкуренции. Но рано или поздно она появится. Команда к этому готова?

Команда подготовилась даже быстрее, чем я ожидал. За 30 лет Марлосу, Тайсону, Мораесу, Исмаили. Но, смотря на поле, этого не скажешь. Каждый из названных игроков был лидером, если не во всех матчах, то в отдельно взятых. О каком возрастном спаде можно говорить? Тайсон и Исмаили не потеряли скорости, Марлос - техники, Мораес - голевого чутья и способности быстро ориентироваться в штрафной. Если Роналду в 35 лет претендует на "Золотой мяч", а Ибрагимович в 38 регулярно забивает в самых чемпионатах, то чего беспокоиться, если Тайсону только 31?



Осенью резко прибавили в игре Додо, Соломон и Тете. Вы ожидали такого?



- Если скажу, что они меня совсем не удивили, то слукавлю. Риск с их приглашением и напряжение с ожиданием выхода на приличный уровень были. Тот же Тете ни одного матча не сыграл в чемпионате Бразилии. В список молодых я бы добавил еще Майкона - парень тоже прогрессирует. Думаю, пройдет год и эта молодежь станет лидером коллектива. Тогда и прекратятся разговоры о смене поколений. Разумеется, здесь другая страна, война и команда без надлежащей поддержки собственных болельщиков. Однако надо отдать должное генеральному директору Сергею Палкину. Мы говорили о конкурентах. Так вот, в плане менеджмента Сергей Анатольевич выше ближайших конкурентов на две головы. Когда он только приходил, все напряглись, - все же, новый человек. А сейчас система работает как часы. Отлажено все до мелочей.

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Андрею Пятову в этом году исполнится 36. Может, пора подпускать кого-то ему на замену?



Если смотреть с математической точки зрения, то действительно пора. Однако в игровом плане Андрей не дал повод усомниться в себе. Ошибся в домашней игре против "Динамо", Загреб, когда привез пенальти, но реабилитировался в матче на выезде, когда заработал пенальти в на последней минуте. Поэтому 36 лет не считаю критической цифрой. Шовковский играл дольше, 42-летний Буффон до сих пор играет. Дзофф в 40 лет стал чемпионом мира. Никто не откажется от надежного дублера, но Андрею еще пару лет поиграть вполне по силам.

Стоит ли "Шахтеру" возвращать Эдуарда Соболя, учитывая, что Исмаили в этом году исполнится 30 лет?

Мне кажется, что это не тот случай, когда надо срывать человека с места. Соболю в этом году исполняется 25 Последние несколько лет он стабильно играет за рубежом. Этот сезон - не в худшем бельгийском чемпионате, в составе участника Лиги чемпионов. То есть человек уже имеет определенные амбиции, привыкла к другому образу жизни. Все эти годы "Шахтер" обходился без Соболя, а Соболь - без "Шахтера". Пусть идут и дальше каждый своим путем.



Какие перспективы у молодых Валерия Бондаря и Даниила Сикана?

Сикан - форвард не моего направлении. Я любил повозиться с мячом, обыграть, завести. Даниил - форвард одного момента. Он подстерегает свой шанс. В этом году ему исполняется 19. Если, не дай Бог, что-то из Мораесом - травма или спад формы - он первый кандидат на место в основе. Валерия Бондаря уже сейчас подпускают к основе. С нового года он будет если не основным защитником, то первым на подмене. О его перспективах у меня голова не болит - точно знаю, что все будет хорошо и это будет игрок основы на несколько лет вперед.



Виктор Коваленко стал лучше играть. Почему?



Я еще несколько лет назад говорил, что проблемы Коваленко - в области психологии. Виктор был лидером среди своих сверстников, но переход во взрослый футбол дался ему тяжело. Так бывает. Старшие могут "пихать" молодому и тот сникнет. Начнет бояться ошибки. В таких условиях прогресса не будет. Но со временем стариков меньше, крылья расправляются, игра налаживается. Мне кажется, что Виктор выйдет на высокий уровень в этом году.

Тайсон не скрывает, что хочет уйти. Что с ним делать?

Капитан - "горячая" голова". Как только его эмоции улягутся - все будет хорошо. Его контракт истекает летом 2021 года. Думаю, Тайсон отработает его до конца.

Йожеф Сабо назвал тренера Луиша Каштру слабее предшественников. Это правда?



Не знаю, какие были аргументы в Йожефа Йожефовича. Я вижу в турнирной таблице 14 баллов отрыва от второго места. Борьба в Лиге чемпионов шла до последнего тура. Паулу Фонсека мало рисковал и ставил на результат. Каштру не такой. Он экспериментирует, не боится доверять молодежи. Думаю, следующий год докажет мою правоту.