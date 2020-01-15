"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев

 
Ексклюзивы
1/5
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 405
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 315
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 414
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 351
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1494
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3204
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3843
Фото
Все фото
11
11
6
12
7
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Видео
Все видео
"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев
"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев
Фанаты утопили Бялосток в огне
Фанаты утопили Бялосток в огне
Украинский хоккеист забил гол-шедевр
Украинский хоккеист забил гол-шедевр
Теннисистке стало плохо во время матча из-за смога от пожаров в Австралии
Теннисистке стало плохо во время матча из-за смога от пожаров в Австралии
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 693
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2646
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 936
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 21:00

"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев

  Комментировать

Донецкий "Шахтер" - чемпион Украины и лидер нынешнего сезона. В 1/8 финала Лиги чемпионов дончане пробиться не смогли. Сыграют против "Бенфики" в 1/16 Лиги Европы.

Состояние дел в клубе оценивает его бывший нападающий, 63-летний Виктор Грачев.

- "Шахтер" опоздал со сменой поколений. Война, переезд в другой город, налаживание быта в нем, постоянные перелеты немного сбили команду с ритма, - говорит эксперт. - К тому же выпало поколения Дентиньо, Веллингтона Нема, частично - Алана Патрика. Однако сейчас клуб активно начал наверстывать упущенное. Я думал, что в связи со сменой поколений у дончан выпадет два года, а сейчас вижу, что вполне можно обойтись одним. Тренеры и менеджмент клуба сделали все необходимое, чтобы заретушировать пробоину, подготовить новых лидеров и продолжать движение вверх.

"Шахтер" третий год подряд почти не чувствует внутренней конкуренции. Но рано или поздно она появится. Команда к этому готова?

Команда подготовилась даже быстрее, чем я ожидал. За 30 лет Марлосу, Тайсону, Мораесу, Исмаили. Но, смотря на поле, этого не скажешь. Каждый из названных игроков был лидером, если не во всех матчах, то в отдельно взятых. О каком возрастном спаде можно говорить? Тайсон и Исмаили не потеряли скорости, Марлос - техники, Мораес - голевого чутья и способности быстро ориентироваться в штрафной. Если Роналду в 35 лет претендует на "Золотой мяч", а Ибрагимович в 38 регулярно забивает в самых чемпионатах, то чего беспокоиться, если Тайсону только 31?

 


Осенью резко прибавили в игре Додо, Соломон и Тете. Вы ожидали такого?


- Если скажу, что они меня совсем не удивили, то слукавлю. Риск с их приглашением и напряжение с ожиданием выхода на приличный уровень были. Тот же Тете ни одного матча не сыграл в чемпионате Бразилии. В список молодых я бы добавил еще Майкона - парень тоже прогрессирует. Думаю, пройдет год и эта молодежь станет лидером коллектива. Тогда и прекратятся разговоры о смене поколений. Разумеется, здесь другая страна, война и команда без надлежащей поддержки собственных болельщиков. Однако надо отдать должное генеральному директору Сергею Палкину. Мы говорили о конкурентах. Так вот, в плане менеджмента Сергей Анатольевич выше ближайших конкурентов на две головы. Когда он только приходил, все напряглись, - все же, новый человек. А сейчас система работает как часы. Отлажено все до мелочей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что зимой должны сделать руководители "Шахтера" и "Динамо"


Андрею Пятову в этом году исполнится 36. Может, пора подпускать кого-то ему на замену?


Если смотреть с математической точки зрения, то действительно пора. Однако в игровом плане Андрей не дал повод усомниться в себе. Ошибся в домашней игре против "Динамо", Загреб, когда привез пенальти, но реабилитировался в матче на выезде, когда заработал пенальти в на последней минуте. Поэтому 36 лет не считаю критической цифрой. Шовковский играл дольше, 42-летний Буффон до сих пор играет. Дзофф в 40 лет стал чемпионом мира. Никто не откажется от надежного дублера, но Андрею еще пару лет поиграть вполне по силам.

Стоит ли "Шахтеру" возвращать Эдуарда Соболя, учитывая, что Исмаили в этом году исполнится 30 лет?

Мне кажется, что это не тот случай, когда надо срывать человека с места. Соболю в этом году исполняется 25 Последние несколько лет он стабильно играет за рубежом. Этот сезон - не в худшем бельгийском чемпионате, в составе участника Лиги чемпионов. То есть человек уже имеет определенные амбиции, привыкла к другому образу жизни. Все эти годы "Шахтер" обходился без Соболя, а Соболь - без "Шахтера". Пусть идут и дальше каждый своим путем.

 


Какие перспективы у молодых Валерия Бондаря и Даниила Сикана?

Сикан - форвард не моего направлении. Я любил повозиться с мячом, обыграть, завести. Даниил - форвард одного момента. Он подстерегает свой шанс. В этом году ему исполняется 19. Если, не дай Бог, что-то из Мораесом - травма или спад формы - он первый кандидат на место в основе. Валерия Бондаря уже сейчас подпускают к основе. С нового года он будет если не основным защитником, то первым на подмене. О его перспективах у меня голова не болит - точно знаю, что все будет хорошо и это будет игрок основы на несколько лет вперед.


Виктор Коваленко стал лучше играть. Почему?


Я еще несколько лет назад говорил, что проблемы Коваленко - в области психологии. Виктор был лидером среди своих сверстников, но переход во взрослый футбол дался ему тяжело. Так бывает. Старшие могут "пихать" молодому и тот сникнет. Начнет бояться ошибки. В таких условиях прогресса не будет. Но со временем стариков меньше, крылья расправляются, игра налаживается. Мне кажется, что Виктор выйдет на высокий уровень в этом году.

Тайсон не скрывает, что хочет уйти. Что с ним делать?

Капитан - "горячая" голова". Как только его эмоции улягутся - все будет хорошо. Его контракт истекает летом 2021 года. Думаю, Тайсон отработает его до конца.

Йожеф Сабо назвал тренера Луиша Каштру слабее предшественников. Это правда?


Не знаю, какие были аргументы в Йожефа Йожефовича. Я вижу в турнирной таблице 14 баллов отрыва от второго места. Борьба в Лиге чемпионов шла до последнего тура. Паулу Фонсека мало рисковал и ставил на результат. Каштру не такой. Он экспериментирует, не боится доверять молодежи. Думаю, следующий год докажет мою правоту.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент изменил гимн

Первая украинская газета выходила на французском языке

В бою с украинцами погиб российский генерал

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16497
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 14393
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12060
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 11583
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 11016
Спорт
Фанаты утопили Бялосток в огне
Фанаты утопили Бялосток в огне
 Просмотров: 441
Украинки провалили первую гонку Рупольдинга
Украинки провалили первую гонку Рупольдинга Просмотров: 216
Кличко действительно вырубил Уайлдера – Фьюри
Кличко действительно вырубил Уайлдера – Фьюри Просмотров: 1188
Лунин попал в заявку на следующий матч "Овьедо"
Лунин попал в заявку на следующий матч "Овьедо" Просмотров: 198
Суперфан Парамон пришел в себя в киевской больнице
Суперфан Парамон пришел в себя в киевской больнице Просмотров: 549
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
На Донбассе погиб боец 56-й мотопехотной бригады
Голосов: 1719
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua