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четверг, 14 ноября 2019 14:09

"Думаешь, раз ты негр, то крутой?" - боксер рассказал о проявлениях расизма в Украине

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&quot;Думаешь, раз ты негр, то крутой?&quot; - боксер рассказал о проявлениях расизма в Украине
Исмаил Силлах уже более 10 лет живет в США. Фото: из открытых источников

Украинский боксер Исмаил Силлах рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма в Украине.

"Сижу как-то в ночном клубе в Мариуполе. Друзья на минутку отошли. Вижу, на меня чудак пристально смотрит и улыбается. Я парень жизнерадостный, тоже в ответ ему улыбнулся и даже рукой помахал. Подумал, что это мой персональный фан - в Мариуполе у ​​меня была большая фан-база. Он начал на меня пальцем показывать и громко смеяться. Как нечто удивительное увидел. Я такого юмора не понял. Спросил, в чем дело. Чудак в ответ огрызнулся: "Ты что, думаешь, раз ты негр, то крутой?". Я неприятно удивился. Говорю наглецу: "Ты чего так вызывающе себя ведешь?". Он в ответ матом посылать начал ", - сказал Силлах в интервью" Чемпиону "

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Исмаил Силлах - украинский профессиональный боксер, многократный чемпион Украины, бывший капитан любительской сборной Украины по боксу, на любительском уровне становился чемпионом мира и Европы среди кадетов, серебряным призером чемпионатов мира и Европы среди взрослых. С 2008 года живет в США.

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Дата
14
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