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понедельник, 04 января 2021 09:13

Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить Удинезе

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Дубль Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; победить Удинезе
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В 15-м туре чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Удинезе" - 4: 1.

В начале встречи забитый мяч гостей был отменен после просмотра видеоповтора. В конце тайма Криштиану Роналду вывел "Ювентус" вперед.

После перерыва Федерико Кьеза удвоил преимущество команды Андреа Пирло. На 70-й мин. Роналду забил свой 2-й гол в поединке. В конце встречи команды обменялись голами Марвина Зегелара и Пауло Дибала.

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"Ювентус" поднялся на 5-ю позицию в Серии А. В следующем туре команда Андреа Пирло сыграет в гостях против "Милана".

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