Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В 27-м туре чемпионата Испании "Барселона" дома разгромила "Уэска" - 4:1.

В 1-м тайме "Барселона" забила дважды благодаря точным ударам Лионеля Месси и Антуан Гризманн. В конце тайма гости смогли отыграть 1 гол, реализовав пенальти.

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После перерыва каталонцы быстро забили 3-й гол, а в конце матча Месси оформил дубль и сделал счет разгромным.

Матч стал для Месси 767-м в составе "Барселоны". По этому показателю аргентинец сравнялся с Хави Эрнандесом.

Команда Рональда Кумана воспользовалась осечкой "Атлетико" и сократила отставание от лидера чемпионата до 4 очков. 21 марта "Барселона" сыграет с "Реалом Сосьедад" на выезде. Начало игры в 22:00.