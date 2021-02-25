Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Эльче" - 3:0.

1-я половина игры прошла при полном преимуществе каталонцев, но забить они так и не смогли.

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После перерыва Лионель Месси быстро открыл счет. В середине 2-го тайма аргентинец оформил дубль. Жорди Альба оформил разгром гостей в конце игры.

Победа позволила "Барселоне" подняться на 3-е место в турнирной таблице.

Лидирует в Ла Лиге "Атлетико", который набрал 55 очков. На 3 меньше у "Реала", а "Барселона" отстает от лидера на 5 пунктов. Следующий матч каталонцы проведут против "Севильи".