Суарес рассказал, почему его выгнали из "Барселоны"

Луис Суарес выступал за "Барселону" 6 сезонов. Фото: Reuters

"Барселона" отказалась от услуг нападающего сборной Уругвая 33-летнего Луиса Суареса из-за его возраста.

Руководство каталонского продало форварда по завершению прошлого сезона в "Атлетико".

"Что меня по-настоящему взволновало - в "Барселоне" сказали, что я слишком стар и больше не могу играть на высоком уровне, чтобы соответствовать задачам больших команд. Вот что мне не понравилось. Если бы я 3-4 сезона ничего не делал в таком клубе, как "Барса", то я бы понял. Но каждый год я забивал более 20 голов за сезон. У меня всегда была хорошая статистика, сразу за Лионелем Месси.

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Сегодня мы видим, что играть в "Барселоне" просто... Многие игроки, которые подписали там контракт, не показали ожидаемого уровня. Я 6 лет играл в "Барсе", поддерживая определенный уровень и оправдывая то, что от меня ждали. Обстоятельства изменились, клубу нужны были изменения. И я принял это. Единственное, что меня беспокоило - как это произошло. Думаю, я заслужил уважение.

Это было решение, которому я не мог предотвратить. Я чувствовал, что на меня больше не рассчитывают, поэтому с гордостью сказал себе - собираюсь и дальше показывать то, чего я стою. Вот почему возникла идея пойти. Мне понравился "Атлетико", это конкурентоспособная команда", - рассказал Суарес в интервью France Football.

В текущем сезоне Луис Суарес является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 16 мячей в 20 матчах. Нападающий также выступал за "Аякс", "Ливерпуль". "Матрасники" лидируют в Ла Лиге, опережая "Реал" на 3 очка и имея 1 игру в запасе.