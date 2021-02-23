Суарес рассказал, почему его выгнали из "Барселоны"

 
Ексклюзивы
1/5
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Просмотров: 297
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 297
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 153
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1260
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 675
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1377
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 540
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5769
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2448
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 981
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"
Холанд забил гол боковыми ножницами в ворота "Шальке"
Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса
Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса
"Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании
"Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
Просмотров: 225
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1269
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 459
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1188
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 11:39

Суарес рассказал, почему его выгнали из "Барселоны"

  Комментировать
Суарес рассказал, почему его выгнали из &quot;Барселоны&quot;
Луис Суарес выступал за "Барселону" 6 сезонов. Фото: Reuters

"Барселона" отказалась от услуг нападающего сборной Уругвая 33-летнего Луиса Суареса из-за его возраста.

Руководство каталонского продало форварда по завершению прошлого сезона в "Атлетико".

"Что меня по-настоящему взволновало - в "Барселоне" сказали, что я слишком стар и больше не могу играть на высоком уровне, чтобы соответствовать задачам больших команд. Вот что мне не понравилось. Если бы я 3-4 сезона ничего не делал в таком клубе, как "Барса", то я бы понял. Но каждый год я забивал более 20 голов за сезон. У меня всегда была хорошая статистика, сразу за Лионелем Месси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании

Сегодня мы видим, что играть в "Барселоне" просто... Многие игроки, которые подписали там контракт, не показали ожидаемого уровня. Я 6 лет играл в "Барсе", поддерживая определенный уровень и оправдывая то, что от меня ждали. Обстоятельства изменились, клубу нужны были изменения. И я принял это. Единственное, что меня беспокоило - как это произошло. Думаю, я заслужил уважение.

Это было решение, которому я не мог предотвратить. Я чувствовал, что на меня больше не рассчитывают, поэтому с гордостью сказал себе - собираюсь и дальше показывать то, чего я стою. Вот почему возникла идея пойти. Мне понравился "Атлетико", это конкурентоспособная команда", - рассказал Суарес в интервью France Football.

В текущем сезоне Луис Суарес является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 16 мячей в 20 матчах. Нападающий также выступал за "Аякс", "Ливерпуль". "Матрасники" лидируют в Ла Лиге, опережая "Реал" на 3 очка и имея 1 игру в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суарес рассказал, почему его выгнали из "Барселоны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация против полиомиелита

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 18496
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 12537
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 10260
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 9702
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 8001
Спорт
Стало известно, сколько заработала Свитолина за свою карьеру
Стало известно, сколько заработала Свитолина за свою карьеру
У форварда "Динамо" родилась дочь
У форварда "Динамо" родилась дочь Просмотров: 180
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
 Просмотров: 108
Футбольный арбитр подает в суд на украинского тренера
Футбольный арбитр подает в суд на украинского тренера Просмотров: 423
Сборная Украины выиграла группу в отборе на Евробаскет
Сборная Украины выиграла группу в отборе на Евробаскет Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 356
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть