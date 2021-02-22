"Барселона" не смогла победить новичка чемпионата Испании

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" сыграла вничью с "Кадисом" - 1:1.

В середине 1-го тайма Лионель Месси открыл счет с пенальти, который сам и заработал.

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Гости смогли спастись в самом конце игры. Защитник "Барселоны" нарушил правила в своей штрафной площадке. Алеиш Фернандес реализовал пенальти.

Команда Рональда Кумана поплатилась за нереализованные моменты в течение игры и потеряла важные очки.

После этого матча "Барселона" набрала 47 очков и остается на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от лидера "Атлетико" на 8 пунктов. "Кадис" набрал 25 очков и поднялся на 14-ю строчку. В следующем туре подопечные Кумана сыграют против "Севильи".