Друг Шевченко стал президентом "Бенфики"

Кошта часть своей карьеры провел в Италии. Фото: SL Benfica

Португальская "Бенфика" получила нового президента. Им стал легенда португальского футбола Руи Кошта.

Несколько дней назад Филипп Виейра был вынужден покинуть пост президента команды из-за подозрений в финансовых махинациях. Его пост занял Кошта, который до этого был вице-президентом "Бенфики".

Будучи игроком Кошта играл за "Бенфику", "Милан" и "Фиорентину". Кроме этого, провел 94 игры за сборную Португалии, забив 26 голов.

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В "Милане" Коста играл вместе с Андреем Шевченко. А теперь самое "Бенфика" проявляет интерес к форварду сборной Украины Роману Яремчуку. В прошлом сезоне "Бенфика" финишировала на третьей строчке в местном чемпионате.