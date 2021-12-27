Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
Просмотров: 576
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 693
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2277
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2394
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 927
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 801
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1035
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2232
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 702
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11232
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 747
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1656
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1269
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 639
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2223
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 981
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
понедельник, 27 декабря 2021 15:51

Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински

  Комментировать
Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински
Довбик забил Швеции на последней минуте добавленного времени. Фото: Reuters

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик высказался о главном тренере своей команды Игоре Йовичевиче.

– Йовичевич очень поразил нас в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет ним лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми изречениями. Это очень впечатляет всех нас.

Он профессионал очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в уме только он. Потому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все выходит, – сказал Довбик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент "Днепра-1" назвал цену на Довбика

Сам Артем Довбик не слишком хорошо учился в школе. Его жена была отличницей. Отец Артема Довбика родился в Маньковском районе Черкасской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Главный храм православного мира построили за рекородный срок

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 21879
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 18648
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 15319
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 14391
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9171
Спорт
Беседин исчез в туаллета во время судьбоносной игры
Беседин исчез в туаллета во время судьбоносной игры Просмотров: 306
Супряга должен отвечать за свой выбор – президент "Днепра-1"
Супряга должен отвечать за свой выбор – президент "Днепра-1" Просмотров: 405
Президент "Днепра-1" назвал цену на Довбика
Президент "Днепра-1" назвал цену на Довбика 1 Просмотров: 315
Вернется в Украину? Ребров рассказал о своем будущем
Вернется в Украину? Ребров рассказал о своем будущем Просмотров: 279
Промоутер назвал дату реванша Джошуа - Усик
Промоутер назвал дату реванша Джошуа - Усик Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
1
"Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, высокая, худая" - за это объявление оштрафовали работодателя
Голосов: 922
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть