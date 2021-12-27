Довбик рассказал, кто в команду лучше него говорит по-украински

Довбик забил Швеции на последней минуте добавленного времени. Фото: Reuters

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик высказался о главном тренере своей команды Игоре Йовичевиче.

– Йовичевич очень поразил нас в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет ним лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми изречениями. Это очень впечатляет всех нас.

Он профессионал очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в уме только он. Потому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все выходит, – сказал Довбик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент "Днепра-1" назвал цену на Довбика

Сам Артем Довбик не слишком хорошо учился в школе. Его жена была отличницей. Отец Артема Довбика родился в Маньковском районе Черкасской области.