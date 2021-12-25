Довбик назал страну, куда готовится переехать

Довбика хотело видеть в Киеве "Динамо". Фото: Reuters

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик летом мог перебраться в топ-чемпионат.

24-летний форвард привлек внимание скаутов "Бешикташа", "Торино", "Фиорентины", "Сампдории", "Марселя", "Реал-Сосьедада", "Труа" и клубов немецкой Бундеслиги.

– Процентов на 70-80 правда. Всему свое время. Для меня будет лучше и для клуба, если он заработает. Они должны понимать, что главное не переждать, — сказал Довбик в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Это не будет как в прошлый раз, хотим быть подготовленными. У нас есть план действий на полгода, учу язык.

В каком топ-чемпионате хотел бы играть? Мне Италия нравится. Как страна и сам чемпионат. Малиновский там феерит. Этим Италия и подкупает.

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Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в € 5 миллионов. В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл за "Днепр-1" в 17 матчах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Артем возглавляет бомбардирскую гонку в УПЛ.