Должен помочь Левандовски. Почему Шевченко возглавит сборную Польши

Андрей Шевченко смог достичь 1/4 финала Евро со сборной Украины. Фото: REUTERS

Бывший наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко - один из главных кандидатов на должность тренера сборной Польши. Польский футбольный союз начал переговоры с экс-тренером сборной Украины.

Футбольный комментатор польского канала TVP Sport Мацей Ивански специально для Gazeta.ua прокомментировал возможное назначение Шевченко наставником "кадры".

"Шевченко мог бы быть вариантом для сборной Польши, потому что у нас естьЛевандовски. Как бывший лучший нападающий, он поймет Роберта.

Сборные Украины и Польши в целом имеют схожий уровень, что полезно. Шева приобрел опыт, а Евро показал, что он способен на должности тренера сборной. Проблема в том, что ему придется работать с польскими помощниками, поскольку он не знает команды, а у нас осталось три тренировки и решающая игра в Москве против России.

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Наверное, это последний шанс для Левандовского сыграть на Кубке мира. Нам также нужно разумно адаптировать несколько очень талантливых игроков в национальную сборную.

Шева имеет громкое имя, и в Польше его всегда уважали. Его работа в Украине нам нравится по понятным причинам. И я считаю, что ключевым является его опыт. С национальной сборной нужно играть по-другому против средних соперников и больших сборных. С Пауло Соузой мы не обыграли Словакию на Евро и Венгрию в квалификации И это главная задача для Шевченко", - сказал Ивански.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграла один матч из 11, трижды сыграла в ничью и один раз проиграла. В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.