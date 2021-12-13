Договаривались о бое? Усик и Фьюри впервые встретились во время поединка Ломаченко

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпионы мира в супертяжелом весе Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые встретились в США.

Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, где Василий Ломаченко одержал уверенную победу над Ричардом Комми, сообщает Sport.ua.

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Британец обменялся с украинцем несколькими репликами. Журналисты спросили у Фьюри, что он сказал Усику.

"Усик может пососать мои мячи! Послание Уайлдеру? Продолжай дальше, чемпион", - сказал Фьюри.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года. Фьюри нокаутировал Уайлдера. Боксеры могут встретиться в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, если они смогут защитить свои пояса в следующих поединках.