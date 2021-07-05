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понедельник, 05 июля 2021 16:15

"Днепр-1" подписал румынского голкипера

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&quot;Днепр-1&quot; подписал румынского голкипера
Кожокару несколько лет играл в Италии. Фото: "Днепр-1"

Голкипер Валентин Кожокару стал игроком "Днепра-1". Контракт подписан на 2 года. Сообщалось, что "Днепр-1" заплатит "Вииторулу" 100 тысяч евро за этот трансфер.

Кожокару начал карьеру в "Стяуа". Был в аренде в "Фрозиноне" и "Кротоне", но за первые команды не играл. Также находился на контракте в кипрском "Аполлоне" из Лимасола, но тоже не играл. В Румынии также выступал за "Вииторул" и "Волунтари".

Получал вызов в сборную Румынии в 2016-м, но не дебютировал. Играл за молодежную и юношеские сборные.

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В прошлом сезоне сыграл 13 матчей на ноль, пропустил 31 мяч в еще 19 встречах. Transfermarkt оценил его в 750 тысяч евро. В послдеднем чемпионате "Днепр-1" занял 7 место.

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