"Днепр-1" официально подписал бывшего форварда "Реала"

Марк Гуаль должен усилить атаку "Днепра-1". Фото: ФК "Севилья"

Третья команда Украины "Днепр-1" подписала контракт с испанским форвардом 25-летним Марком Гуалем.

Гуаль заключил контракт с украинским клубом сроком на два с половиной года, сообщает сайт днепрян.

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Футболист является воспитанником футбольных школ "Барселоны" и "Эспаньолу".

Начал выступления в Сегунди за "Севилью-Б", "Реал Сарагосу", "Жирону". После этого он перешел в резервную команду мадридского "Реала".

Последние полтора года Гуаль снова выступал в Сегунди за "Алькоркон". В начале года он стал свободным агентом.

"Днепр-1" завершил первую часть сезона на третьем месте. Команда Игоря Йовичевича на пять очков отстает от "Динамо" и семь от "Шахтера". Во время зимней паузы днепряне простились с нападающим Назарием Русином. По сообщению СМИ, команду может покинуть главный нападающий клуба Артем Довбик.