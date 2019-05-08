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среда, 08 мая 2019 11:15

Для "Барселоны все закончилось после второго мяча" – Грачев

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Для &quot;Барселоны все закончилось после второго мяча&quot; – Грачев
Грачев ожидает лучший финал за последние 10 лет

Футбольный эксперт Виктор Грачев прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Барселоной" - 4:0 во вчерашнем матче Лиги чемпионов.

"Все, что" Ливерпуль "должен был забивать в первой игре, теперь забил во второй." Барселона "оказалась не готовой ко всему: что соперник не сдался и продолжает борьбу, что у него горят глаза и он жаждет реванша, что зрители поют гимн любимой команды и творят незабываемую атмосферу.

В футбольном плане каталонский клуб был неготов физически. Не успевали возвращаться и не подходили к чужим воротам. Времена Суареса прошли - это уже вовсе не грозный форвард, каким был прежде. Это все очень странно, если учесть, что основа "Барселоны" пропустила последнюю игру и целенаправленно готовилась именно к этому матчу. А "Ливерпуль" еще в субботу боролся до последнего в матче чемпионата и не думал о "Барселоне". Я понял, что для каталонцев все закончилось после второго пропущенного мяча.

Пожалуй. английскому клубу на роду написано отыгрываться в таких матчах. Это лучшая пропаганда футбола, которую только можно было представить, - запасные "Ливерпуля" забили 4 мяча "Барселоне" во главе с Месси.

Теперь ждать финал "Ливерпуль" - "Аякс". Это будет лучший финал за последние 10 лет", - сказал эксперт.

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Сегодня во втором полуфинале сыграют "Аякс" и "Тоттенхэм". Первую игру выиграли амстердамцы со счетом - 1:0.

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