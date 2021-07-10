Дисциплинарное дело против Англии на Евро-2020: УЕФА вынес строгое решение

Во время пенальти Шмейхелю светили в глаза лазерной указкой. Фото: DW

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за действия ее болельщиков против национальной команды Дании.

Так, фанаты англичан в полуфинальном матче Чемпионата Европы-2020 освистали гимн страны соперников, использовали пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Английские болельщики также светили лазерной указкой в ​​глаза голкиперу скандинавов Каспер Шмейхель, когда в его ворота пробивали пенальти.

За действия своих фанатов ФАА обязана будет выплатить штраф в размере €30 тысяч.

Сборная Англии вышла в финал. 11 июля в Лондоне она встретится с командой Италии. Обе сборные еще не проигрывали на этом первенстве.