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суббота, 10 июля 2021 19:58

Дисциплинарное дело против Англии на Евро-2020: УЕФА вынес строгое решение

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Дисциплинарное дело против Англии на Евро-2020: УЕФА вынес строгое решение
Во время пенальти Шмейхелю светили в глаза лазерной указкой. Фото: DW

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за действия ее болельщиков против национальной команды Дании.

Так, фанаты англичан в полуфинальном матче Чемпионата Европы-2020 освистали гимн страны соперников, использовали пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия победила Данию благодаря сомнительному пенальти

Английские болельщики также светили лазерной указкой в ​​глаза голкиперу скандинавов Каспер Шмейхель, когда в его ворота пробивали пенальти.

За действия своих фанатов ФАА обязана будет выплатить штраф в размере €30 тысяч.

Сборная Англии вышла в финал. 11 июля в Лондоне она встретится с командой Италии. Обе сборные еще не проигрывали на этом первенстве.

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