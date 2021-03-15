Динамовца в последний момент отцепили от сборной

Кенджера попал в число 8 лишних игроков. Фото: Footboom

Тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка вызванных в национальную команду футболистов на матчи отбора ЧМ-2022 с Венгрией, Андоррой и Англией.

В их числе оказался защитник "Динамо" Томаш Кенджера. Также были исключены голкипер Бартоломей Дронговски, защитники Тимотеуш Пухачов и Себастьян Валукевич, полузащитники Бартош Капустка, Михаил Карбовник и Кароль Линетт, нападающий Давид Ковнацки. Об этом сообщают sportowefakty.wp.pl.

Источник отмечает, что польские эксперты были шокированы тем, что Соуза отказался от услуг Кенджеры, который является важным игроком в "Динамо", и Капустки - одного из лучших игроков "Легии".

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Кенджера - наиболее востребованный игрок "Динамо" в текущем сезоне. Он принял участие в 31 матче, 30 - в основе. Забил 1 гол, отдал 3 голевые пасы и заработал 4 желтые карточки.