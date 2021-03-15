Динамовца в последний момент отцепили от сборной

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 486
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2565
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 144
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 531
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2529
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1125
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2880
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1458
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 20808
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Ярмоленко восстановился после травмы
Ярмоленко восстановился после травмы
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" увеличил отрыв от "Милана"
"Интер" увеличил отрыв от "Милана"
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
Фантастический гол не спас Моуриньо от поражения
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
В Нидерландах забили три автогола за 19 минут
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 774
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2682
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 693
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 16:04

Динамовца в последний момент отцепили от сборной

  Комментировать
Динамовца в последний момент отцепили от сборной
Кенджера попал в число 8 лишних игроков. Фото: Footboom

Тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка вызванных в национальную команду футболистов на матчи отбора ЧМ-2022 с Венгрией, Андоррой и Англией.

В их числе оказался защитник "Динамо" Томаш Кенджера. Также были исключены голкипер Бартоломей Дронговски, защитники Тимотеуш Пухачов и Себастьян Валукевич, полузащитники Бартош Капустка, Михаил Карбовник и Кароль Линетт, нападающий Давид Ковнацки. Об этом сообщают sportowefakty.wp.pl.

Источник отмечает, что польские эксперты были шокированы тем, что Соуза отказался от услуг Кенджеры, который является важным игроком в "Динамо", и Капустки - одного из лучших игроков "Легии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского футболиста "Миная" вызвали в сборную Азербайджана

Кенджера - наиболее востребованный игрок "Динамо" в текущем сезоне. Он принял участие в 31 матче, 30 - в основе. Забил 1 гол, отдал 3 голевые пасы и заработал 4 желтые карточки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Динамовца в последний момент отцепили от сборной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Первый эскалатор создали для развлечений

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

Самое читаемое
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 13869
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 10944
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 9216
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 6985
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 6363
Спорт
Мировой футбол теряет деньги из-за пандемии
Мировой футбол теряет деньги из-за пандемии
Это слухи - в сборной прокомментировали перенос матчей со Львова в Харьков
Это слухи - в сборной прокомментировали перенос матчей со Львова в Харьков Просмотров: 63
Украинского футболиста "Миная" вызвали в сборную Азербайджана
Украинского футболиста "Миная" вызвали в сборную Азербайджана Просмотров: 153
Украинский легионер "Ференцвароша" травмировался накануне матчей сборных
Украинский легионер "Ференцвароша" травмировался накануне матчей сборных Просмотров: 90
Пеле признал рекорд Роналду
Пеле признал рекорд Роналду Просмотров: 198
Больше всего комментируют
21
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
5
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
Коммунистов обезвредили: как сборная Италии победила на Евро
Голосов: 2
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть