"Динамо" заплатит 5 млн евро за Бойко и возвращение Виды

Хорватский защитник может вернуться в "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" предлагает турецкому "Бешикташу" 5 млн евро. За эту сумму киевляне планируют выкупить контракт Дениса Бойко и защитника Домагоя Виды, который прошлой зимой покинул "киевлян" на правах свободного агента.

"По информации источника," Динамо "уже отправило в" Бешикташ "соответствующий трансферный запрос по обоим футболистов. Называется также и возможная сумма сделки - 5 млн евро.

Трансфертными правами на Бойко владеет турецкий "Бешикташ", а в "Динамо" голкипер выступает на правах аренды до окончания текущего сезона. Что касается Виды, то Домагой перешел в "Бешикташ" на правах свободного агента, так как его контракт с "Динамо" на 31 декабря 2017 года. С турками хорватский бэк подписал соглашение до 2022 года ", - сообщает dynamo.kiev.ua.

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Домагой Вида покинул "Динамо" зимой. На его место пришел молодой украинец Шабанов.