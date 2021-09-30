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четверг, 30 сентября 2021 16:12

"Динамо" займет последнее место в группе "- Решко

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&quot;Динамо&quot; займет последнее место в группе &quot;- Решко
Стефан Решко четыре раза выигрывал чемпионат СССР. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший защитник "Динамо" и сборной СССР 74-летний Стефан Решко не верит в успешное выступление киевлян в Лиге чемпионов.

По словам Решка, динамовцы не смогут пробиться в еврокубковые матчи весны, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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"Я реально смотрю на вещи и могу сказать, что мы сегодня не готовы играть на равных с европейскими грандами - такими, как "Бавария". А вот соперник киевлян по группе "Барселона", как и другой ведущий клуб испанской Ла Лиги, мадридский "Реал", сейчас не те, что показали оба последних матча с их участием в Лиге чемпионов. С каталонцами, которые дважды уступили с одним и тем же счетом 0:3 "Баварии" и "Бенфике", можно играть. Но нужно набирать очки и пытаться взять их по максимуму.

А вы посмотрите, что "Шериф" вытворяет - это вообще нечто. Команда Юрия Вернидуба идет на первом месте в группе и не удивлюсь, если пройдет в следующую стадию соревнований. "Динамо" же, чувствую, финиширует последним - четвертыми. Потеряли два очка дома в игре с "Бенфикой", а вчера крупно проиграли "Баварии", - считает Решко.

В последнем матче "Динамо" проиграло "Баварии" - 0:5. В другом матче группы "Бенфика" победила "Барселону" - 3:0.

В третьем и четвертом турах ЛЧ "Динамо" проведет спаренные матчи против "Барселоны".

Киевляне занимают третье место в турнирной таблице опережая каталонцев на одно очко. Лидирует в группе "Баварии" с двумя победами.

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