"Динамо" Загреб побило трансферный рекорд

Данни Ольмо в юности играл за "Барселону"

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо перешел в "РБ Лейпциг". Немецкий клуб подтвердил трансфер 21-летнего хавбека, заключив с ним контракт до 2024 года.

Ранее стало известно, что "Лейпциг" заплатит за испанца 30 млн евро плюс бонусы. Сумма может увеличиться до 45 миллионов. Об этом сообщает "Трибуна".

Продажа Ольмо стала рекордной для "Динамо" и всего хорватского футбола.

Немецкий клуб опередил в борьбе за игрока "Милан", "Вулверхэмптон" и "Барселону", воспитанником которой является хавбек.

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В нынешнем сезоне Ольмо провел за "Динамо" 9 матчей в чемпионате Хорватии и забил 3 гола. Он играл против "Шахтера" в Лиге чемпионов.