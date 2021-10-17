Валерий Лобановский прорываетс к воротам Льва Яшина. Фото: "Футбольный клуб"

17 октября 1961 киевское "Динамо" впервые стало чемпионом СССР.

Чемпионаты СССР разыгрывались с 1936 года, и каждый из них приносил золотые медали одной из московских команд. До 1961 года в "Динамо" (Москва) в своем активе было уже девять титулов, у "Спартака" - семь, у ЦСКА - пять, в "Торпедо" - один. Но именно в этом году свой первый титул выиграла команда, которой в результате удастся стать самой титулованной в советском футболе, превратившись из середнячка у флагмана.

Судьбу чемпионства должен был решить предпоследний тур первенства Союза. Перед ним положение команд выглядело так (за победу давалось не три, а два очка):

1. "Динамо" - 43

2. "Торпедо" -39

3. "Спартак" -38

Киевлянам нужно было играть с харьковским "Авангардом" и победа делала их чемпионами, тогда как торпедовцы отправились в Ташкент. В Москве в возможность интриги не верили: мол, как это так, чтобы одна украинская команда помешала другой. Но получилось следующее: Киев с "Авангардом" разошлись по нулям, зато "Пахтакор" минимально обыграл "Торпедо", сделав "Динамо" чемпионом самой большой страны мира.

Еще до конца киевского матча был объявлен результат ташкентского. Украинская публика все поняла мгновенно и трибуны стадиона "Динамо" в буквальном смысле слова загорелись. Это был не пожар, это были огни победы - все жгли самодельные факелы из газет.

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Впоследствии к первому титулу "Динамо" добавило еще 12, став самым титулованным советским клубом. Восемь золотых медалей в качестве тренера выиграл чемпион СССР-1961 Валерий Лобановский.