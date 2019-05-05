Динамо возглавит Михайличенко

Михайличенко тренировал "Динамо" в 2002-2004 годах

Киевское "Динамо" по окончанию сезона сменит тренера. Об этом сообщает Sport Arena.



Руководство столичного клуба не будет продлевать контракт Александра Хацкевича, срок которого истекает в конце этого сезона, и намерено предложить должность главного тренера нынешнему спортивному директору - Алексею Михайличенко. Причиной тому есть неутешительные результаты клуба.



К слову, Михайличенко уже работал с клубом в период с 2002 по 2004 год, тогда экс-игрок киевлян смог завоевать два чемпионских титула и национальный кубок. Также Алексей Александрович возглавлял команду в 2012 году, когда Олег Блохин не мог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

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Напомним, вчера, в матче 27 тура, "Динамо" не смогло одолеть на своем поле "Александрию" и отставание от донецкого "Шахтера", идущего на 1 месте составляет уже 9 очков.