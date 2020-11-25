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среда, 25 ноября 2020 12:01

"Динамо" уступило молодой и легкомысленной "Барселоне"

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&quot;Динамо&quot; уступило молодой и легкомысленной &quot;Барселоне&quot;
Сержиньо Дест открывает счет в киевском матче. Фото Рейтер

Украинская пресса раскритиковала "Динамо" за провал в матче с "Барселоной". Лишь некоторые СМИ пытались найти оправдание киевлянам.

"А чем по сути отличается эпизод с толчком Лангле в спину Вербича от аналогичного эпизода с парой Попов-Брейтуэйт? спрашивает dynamo.kiev.ua. И там, и там защитники толкали своих оппонентов в спину. Разве что толчок Попова был более акцентированным, (а если быть точнее, более явным для главного арбитра). Но нет! Пенальти назначили только в наши ворота. Да, Вербич падал красиво, (хотя то, что главный арбитр показывал Вербичу, будто бы его соотечественник "нырял" тоже не совсем соответствует действительности). Да, Вербич ожидал контакта, не без этого, но контакт-то был. (И это прекрасно видно на повторе. Пусть и лёгкий, но толчок в спину словенца состоялся). И если уж на то пошло, почему некий господин Матей Юг из Словении не показал своему соотечественнике жёлтую, если тот "нырял и симулировал"?

Думаете, Брейтуэйт не ожидал контакта с Поповым? Или может не готов был "дорисовывать" момент падения в случае чего? Любой более или менее опытный форвард знает когда нужно упасть и хорошо умеет это делать. Любой.

Словенский арбитр себе подумал примерно в таком ключе: "А зачем, собственно, себя нагружать лишними проблемами, поставив пенальти в ворота Тер Штегена?

И знаете почему так произошло? Потому что это "Барселона". Великий клуб. Богатый и влиятельный. Потому что словенский арбитр себе подумал примерно в таком ключе: "А зачем, собственно, себя нагружать лишними проблемами, поставив пенальти в ворота Тер Штегена? Пусть матч идёт как идёт, а хозяева пусть попробуют забить с игры" И арбитры VAR его поддержали.

Сайт "Футбум" цитирует тренера Вячеслава Грозного.
"Считаю, что не нужно сейчас критиковать "Динамо". Здорово, что киевляне вообще играют таком турнире, как Лига чемпионов. Если бы "бело-синие" проиграли со счетом 0:1, нам всем было бы легче? За еврокубковую весну "Динамо" будет бороться с "Ференцварошем". Да, мы хотим, что наша команда обыграла и "Ювентус", и "Барселону", но пока что сделать это она не может. Зато получает шикарный опыт! Я с оптимизмом смотрю на будущее "Динамо". Нельзя опускать голову, а постараться лучше на своем поле уложить на лопатки "Ференцварош".

"Футбол юа" советует сосредоточиться на игре с "Ференцварошем".

"0:4 – выше головы не прыгнешь. Какой бы ни была "Барса" (а сегодня она была молодой и легкомысленной), "Динамо" она не по зубам. Место в плей-офф Лиги Европы будет разыграно в очном поединке с "Ференцварошом."

"Динамо" пока просто заметно слабее даже полурезерва каталонцев, – резюмирует "Трибуна". – И фаны "Барсы" вряд ли будут считать этот матч реваншем за 0:4 в 1997-м – просто потому что такие результаты запоминаются, когда это сенсация, а не когда пусть даже прихрамывающий Голиаф измочалил очередного Давида.

Должно ли это быть оправданием домашнему поражению 0:4? Оправданием – нет, объяснением – да. Что точно не подходит на роль ни первого, ни второго, так это разговоры "команда у нас молодая" – у "Барселоны" она вчера была еще более молодой, 5 человек "старта" не старше 21 года против 2 таких людей у "Динамо".

Просто молодые у "Динамо" не лучше, хоть некоторые из них и носят титул чемпионов мира среди своих ровесников. И как раньше честно хвалили Забарного за уверенные действия, так же честно стоит признать и то, что вчера игра у него не получалась. То же можно сказать о Шапаренко, Миколенко, привезшем пенальти Попове.

Но эта цифра – лишь мимолетное отображение того уровня таланта, что был у Дениса, полузащитника, который должен был бы сейчас уже лет 6-7 как выступать в чемпионате более высокого уровня

Денис не первый раз показывает, что сравнения с Серхио Рамосом в его случае можно проводить и в плане порой чрезмерной резкости. У испанца такие ненужные фолы-привозы по молодости лет тоже были в порядке вещей, с опытом он от этого избавился. Хочется верить, что Попов повторит Серхио и в этом смысле, а не только в плане татуировок и умения забивать головой.

Ошибки на эмоциях в 21 год – не критично, критично, если они потом становятся системой. Об этом Попов может расспросить у Гармаша, который вчера был очень хорош. 9 отборов за 58 минут – мощный показатель, это втрое больше, чем у квартета защитников старта "Динамо" за матч. Но эта цифра – лишь мимолетное отображение того уровня таланта, что был у Дениса, полузащитника, который должен был бы сейчас уже лет 6-7 как выступать в чемпионате более высокого уровня, а в итоге играет просто потому что "Динамо" не смогло его пристроить хоть куда-то летом".

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После четырех туров Лиги чемпионов "Динамо" имеет одно очко при трех поражениях и занимает предпоследнее место в группе.

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