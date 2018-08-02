"Динамо" усилило селекционную службу легендарным игроком

Александр Заваров вошел в селекционной службы "Динамо", Фото: Телеграф

Киевское "Динамо" сообщило об усилении селекционной службы. Новым селекционером "киевлян" станет легендарный полузащитник Александр Заваров.

"Чувствую определенное волнение, ведь я вернулся в родной клуб почти через 30 лет. На начальном этапе нужно ознакомиться с особенностями работы.

В течение многих лет я работал тренером и в сборной, и в клубах, часто ездил и смотрел много матчей - не только чемпионата Украины, а и международных турниров. Поэтому опыт есть, а работая с такими опытными специалистами, как Веремеев, Михайличенко, Бессонов, которые знают о футболе почти все, уверен, мне будет немного легче", - прокомментировал Заваров свое предназначение.

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Александ Заваров - советский и украинский футболист и тренер. Бывший полузащитник "Динамо" и сборной СССР. Вице-чемпион Европы 1988, обладатель Кубка Кубков 1985-86 и Кубка УЕФА 1989-90.